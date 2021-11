Reggina-Cittadella, Cionek: “Non perdiamo tempo, andiamo avanti”

“Sapevamo che avrebbero potute conquistare tante seconde palle grazie alla loro densità. Siamo riusciti nel secondo tempo a dare intensità su un campo pesante, ma purtroppo non è arrivato il gol. Adesso continuiamo a lavorare, non pensiamo troppo a quello che è accaduto e prepariamoci per la partita di Cosenza”.

Thiago Cionek alla fine di Reggina-Cittadella ha analizzato così la sconfitta subita subita tra le mura amiche.

“Davanti c’era un avversario che l’anno scorso ha fatto i play off e che sarebbe stata una partita aperta. Dopo il gol subito abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, cercando equilibrio. In altre occasioni siamo stati cinici e abbiamo vinto. Non cambia quello che abbiamo fatto fino ad ora, continuiamo fiduciosi e sappiamo le nostre potenzialità”.