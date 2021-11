Reggina, Aglietti: “Credo che la gente sia contenta, non è un caso che qui hanno perso tutti”

“Dobbiamo rimanee con i piedi per terra. La guardo poco la classifica, vicendo saremmo stati prima in classifica per una sera e credo per stasera la gente sia contenta. Sia per la classifica che per la vittoria nel derby”.

Così Alfredo Aglietti al termine di Cosenza-Reggina. “Non è un caso – ha aggiunto .- se qui hanno perso quasi tutti. Non prendere gol è una situazione importante per una squadra. Ti dà consapevolezza di essere una squadra solida. Stasera lo abbiamo fatto molto bene. Volevamo fare il pallino del gioco in mano, senza concedere più di tanto”.