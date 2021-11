Cosenza-Reggina, Zaffaroni :”Nel primo tempo abbiamo fatto bene”.

“Una squadra forte”. Il tecnico del Cosenza Zaffaroni definisce così gli amaranto. Poi prosegue: “La partita – ha detto il tecnico del Cosenza – è stata in equilibrio. Poteva essere risolta da un episodio, abbiamo commesso un’ingenuità. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando delle occasioni per andare in porta. Ai ragazzi non posso imputare nulla. Subito il gol abbiamo fatto un po’ di confusione, poi ci siamo assestati. Abbiamo subito un contropiede molto pericoloso, poi nel finale abbiamo avuto tanti calci d’angolo, punizioni laterali dove dobbiamo migliorare. I ragazzi ci hanno messo tutto quello che avevano.