Colpaccio Viola, battuta in trasferta la corazzata Ruvo per 62-65!

Impresa neroarancio! Gli uomini di Bolignano e Motta riescono a violare l’ostico parquet del PalaColombo di Ruvo di Puglia per 62-65. E’ la prima vittoria “On the road” della Pallacanestro Viola in un campionato nazionale dalla sua fondazione!

LA CRONACA

Primo Quarto: Partenza sprint della Viola al PalaColombo, con i neroarancio che si affidano ai loro senior di fiducia Ingrosso, Duranti, Balic e Fall per portarsi avanti per 2-13 dopo i primi tre minuti di gioco, costringendo subito al time-out coach Ponticiello. Reazione ruvese affidata agli esterni Hidalgo, Ciribeni e Markovic con Ruvo che rientra in un amen sul -2 (13-15). Resterà tuttavia avanti la Viola dopo i primi dieci minuti di gioco per 15-17.

Secondo Quarto: Cambia la musica nei secondi dieci minuti di gioco con Ruvo che, seppur non brillantissima in attacco, riesce egregiamente a nascondere il canestro agli avversari portandosi avanti di sette lunghezze all’intervallo lungo sul punteggio di 32-25.

Terzo Quarto: Al rientro dall’intervallo lungo Ruvo controlla il suo vantaggio e lo allunga di un solo punticino, affidandosi ai suoi veterani. La Viola resta comunque ampiamente in partita, rimanendo sotto la doppia cifra di svantaggio prima degli ultimi dieci minuti

Quarto Quarto: Una coriacea Viola comincia nel migliore dei modi il suo quarto periodo, perde Gaetano per 5 falli, ma con la forza del gruppo e il contributo di tutti e 10 i suoi effettivi si avvicina sempre più a Ruvo, prima del sorpasso operato nel rush finale dal tandem dei lunghi Duranti e Fall. Finisce 62-65 per la Viola, il tabù trasferta è solo un ricordo.

TABELLINI

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Pall. Viola Reggio Calabria 62-65 (15-17, 17-8, 17-16, 13-24)