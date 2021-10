Allerta meteo rossa, scuole chiuse a Reggio Calabria

Poi il messaggio rivolto agli studenti: Ragazzi, come sempre, nulla da festeggiare, anche perchè capisco i disagi anche per i genitori che lavorano e devono organizzarsi cercando qualcuno che stia con voi. Piuttosto domani approfittate per studiare…

“In queste ore la Protezione Civile ha emesso un nuovo messaggio di allerta livello ROSSO per tutta la giornata di domani. Vi comunico quindi che ho appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani lunedi 25 ottobre”.

Poi l’aggiunta: “Ps: io non so se e quanto pioverà, non sono un meteorologo. Ma siccome sulla sicurezza della mia comunità e soprattutto sulla salute dei bambini e dei ragazzi non si può sfidare la sorte, nè affidarsi alle convinzioni di “miocuggino” noto esperto di nuvole e temporali, devo necessariamente attenermi, come ho sempre fatto, alle indicazioni ufficiali della Protezione Civile.

E quindi di fronte ad un’allerta rossa l’attenzione deve essere sempre massima e le scuole devono stare chiuse.

E chiedo anche la vostra collaborazione, meglio un eccesso di scrupolo prima, che un problema in più dopo”.