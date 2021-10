Maltempo Reggio Calabria – Chiuso con decorrenza immediata il Lungomare Falcomatà

È arrivata poco prima di mezzanotte di domenica 24 ottobre una nuova comunicazione relativa alla situazione maltempo su Reggio Calabria.

In seguito al nuovo “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allertamento codice rosso fino alle ore 24.00 di domani lunedi 25 ottobre, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura al transito veicolare e pedonale del Lungomare Falcomatà con decorrenza immediata fino a cessate esigenze e comunque per la giornata di domani lunedi 25 ottobre 2021