A Punta Piana di Palmi la Cena di Gala e veglione di San Silvestro by Matteotti

Per un indimenticabile Capodanno Duemilaventidue scegli il cenone di Punta Piana Wedding by Gelateria Matteotti.

Manca davvero poco, Capodanno è ormai alle porte e per festeggiare l’arrivo del nuovo anno prenota la tua cena nell’incantevole location di Palmi per trascorrere in allegria e sicurezza con famiglia e amici, una serata indimenticabile caratterizzata da buonissimo cibo, musica live con il gruppo Hosteria numero 4 e spettacoli pirotecnici a bordo piscina.



Si parte con l’Aperitivo di benvenuto servito dal personale con Prosecco, bibita analcolica e stuzzichini per poi passare al Gran Percorso di antipasti con Crudo di pesce (ostriche, scampi, gamberi, carpacci, tartare e tanto altro) e Cotto di pesce (aragoste in bellavista, astice jumbo alla catalana, bocconcini di rana pescatrice in salsa di patate all’arancia, tentacoli di polpo all’olio crudo, code di gamberi al brandy invecchiato con misticanza e agrumi), Salumi (prosciutto cotto di Praga al Madeira e ananas, veli di Spek doppia fesa con lamelle di mela al Lime, crudo di San Daniele 36 mesi al coltello), Casaro (selezione di formaggi da Presidio Slow Food accompagnati con marmellate e mostarde); Carni (tacchinella al forno con erbette di campo, filetto alla Wellington, cosciotto di maialino con patate chips, spezzatino di cinghiale con polenta morbida).

Come primi piatti: Chicchi di Carnaroli con crostacei, crema di burrata e lime, bauletti ripieni alla cernia con funghi porcini, pomodorini gialli e crumble alle erbe di bosco; Secondo piatto invece, un buonissimo filetto di Spigola pescata all’amo in crosta di patate aspromontane con i suoi contorni.



La mezzanotte la si aspetta con il ricco assortimento di frutta tropicale e di stagione, pasticceria classica, moderna e dolci della tradizione natalizia. E, ovviamente, allo scoccare delle 24, un bel po’ di bollicine con un buonissimo Champagne e cotechino con lenticchie considerate fin dai tempi degli antichi Romani sinonimo di prosperità e fortuna. In alternativa è possibile anche degustare il menù di carne servito a tavola con Chicchi di Carnaroli con guanciale, noci, crema al Parmigiano, Fiocchi ripieni di Spek e fontina, pomodorini gialli, funghi porcini e crumble alle erbe di bosco. Brasato al barolo con spinaci al burro e tortino di patate. E per i bambini, un menù delicato.

Per info e prenotazioni chiama il numero di telefono 3407683207