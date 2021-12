Reggina 1914 comunica che sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra.

Il club ha subito messo in atto le procedure previste dalla normativa vigente. I soggetti in questione, unitamente all’intero gruppo squadra, sono stati posti in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo ciclo di tamponi molecolari, previsto per giovedì 30 dicembre.