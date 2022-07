Palizzi Superiore, Versace: “Su scelte strategiche serve unità e compattezza del territorio”

“Nel corso degli anni abbiamo registrato, purtroppo, un progressivo scollamento tra le comunità del territorio e il nostro Parco e questa è una tendenza su cui occorre assolutamente intervenire, invertendo la rotta e adottando un metodo di lavoro che ci consenta di fare rete e soprattutto assumere in forma coesa quelle scelte strategiche di cui abbiamo bisogno”. È quanto affermato dal Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, a margine dell’incontro con i Sindaci della Comunità del Parco che si è svolto a Palizzi Superiore e a cui ha preso parte anche il Sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

Al centro della riunione, fra le altre cose, sono state poste le problematiche e le prospettive che interessano da vicino il Parco Nazionale dell’Aspromonte e la connessa attività di programmazione che le comunità del territorio intendono portare avanti di concerto con l’Ente metropolitano per il rilancio e la valorizzazione di un’area di importanza strategica, specie in chiave turistica.

“La scorsa estate – ha poi ricordato Versace – di fronte ad un’emergenza incendi spaventosa, siamo stati convocati dal presidente nazionale della Protezione civile che ha raccolto il forte grido d’allarme delle comunità colpite e ha anche rassicurato tutti noi circa la previsione di ristori a favore dei territori, del Parco e anche delle attività commerciali coinvolte. Mi chiedo però, da quella riunione a cui ha preso parte anche la Regione Calabria ad oggi cosa è accaduto? Quali procedure sono state messe in atto e quale piano di prevenzione è stato adottato? Ebbene anche su questi aspetti occorre assumere un metodo di lavoro diverso, guardando anche ad altri modelli di intervento. Penso ad esempio al progetto pilota che sta interessando il territorio di Altilia Grimaldi sul tema della prevenzione dal rischio incendi. In questa direzione stiamo analizzando la possibilità di un intervento nel nostro territorio attraverso l’installazione di quindici torrette per la prevenzione. Un progetto che potrebbe essere il primo intervento su cui come comunità potremmo determinarci in modo congiunto”.

Sui temi affrontati dalla Comunità, ha poi evidenziato Brunetti, “manca sempre l’interlocutore principale, ovvero la Regione Calabria e credo che anche su questo la Comunità debba agire con l’obiettivo di stimolare un maggiore e più efficace interesse da parte dell’Ente regionale. E mi chiedo, inoltre, i dipendenti di Calabria Verde cosa fanno? È possibile fare chiarezza su questo servizio?”.

Passando in rassegna altri aspetti, il rappresentante di Palazzo San Giorgio ha poi citato la Diga Menta “che non è solo un serbatoio d’acqua ma anche un luogo da rilanciare, valorizzare con attività sostenibili in grado di restituire attrattività e opportunità a quel sito straordinario da un punto di vista naturalistico e paesaggistico. E quanti terreni disponibili esistono sul territorio – ha poi concluso Brunetti – a breve a Reggio attiveremo uno sportello di Invitalia proprio per fornire orientamento a quanti, soprattutto giovani, vogliono investire su questi terreni”.