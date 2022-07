Campionati italiani Nuoto, Latella: “Un grande in bocca al lupo agli atleti di Pianeta Sport”

“Voglio rivolgere un sentito in bocca al lupo agli atleti della società Pianeta Sport di Reggio Calabria guidati dai tecnici Diego Santoro, Nunzio Gulli e Giacomo Tripodi, per la brillante qualificazione ai campionati italiani di nuoto in corso di svolgimento a Roma fino al 3 agosto. Si tratta di un risultato che rende lustro e onore all’intero movimento sportivo reggino offrendo il segno concreto del grande impegno e del lavoro attento che questa virtuosa realtà sportiva da sempre riesce a dimostrare”.

È quanto afferma il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella che aggiunge: “Essere presenti al massimo torneo nazionale con ben sette atleti, rappresenta qualcosa di straordinario di cui tutta la comunità metropolitana è orgogliosa. La stessa comunità – conclude il rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro” – che sarà al fianco dei ragazzi di Pianeta Sport, Mattia, Angelo, Domenico, Sabrina, Luca, Dario, Angela, ai quali rinnoviamo i complimenti per l’importante traguardo raggiunto con l’auspicio che tale obiettivo possa rappresentare il viatico per nuovi, prestigiosi successi”.