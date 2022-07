Coronavirus: in Calabria 2201 nuovi positivi (+679 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.482.240 (+7.876).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 490.987 (+2.201) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.001 (83 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.911 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 75.443 (75.088 guariti, 355 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 47.899 (135 in reparto, 2 in terapia intensiva, 47.762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 90.309 (89.114 guariti, 1195 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.991 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.969 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45.712 (45.465 guariti, 247 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.277 (93 in reparto, 3 in terapia intensiva, 14.181 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 160.002 (159.182 guariti, 820 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.678 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.662 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41.032 (40.855 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica oggi 469 positivi di di cui 18 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica oggi 731 positivi di cui nel setting fuori regione si registrano 24 fuori regione.