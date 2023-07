Travolto dalla motozappa che stava conducendo, un morto in Calabria

Un pensionato, Giuseppe Rubino, di 78 anni, è morto a Vibo Valentia dopo essere stato ferito mortalmente, per cause che sono in corso di accertamento, dalle lame di una motozappatrice che stava conducendo su un terreno.

Il fatto è accaduto in un appezzamento agricolo in località Sant’Anna, lungo la strada della vecchia ferrovia delle Calabro-Lucane.

Ad accorgersi dell’accaduto e a dare l’allarme è stato un familiare della vittima che non vedendola tornare si è recato nell’appezzamento di terreno. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e, nel contempo, come prevede il protocollo, è stato attivato l’elisoccorso. L’equipe medica del 118 giunta sul posto, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 78enne, annullando la richiesta di invio del l’elisoccorso.

Le lesioni riportate dalla vittima, che potrebbe avere perso l’equilibrio a causa dell’orografia del terreno sul quale stava lavorando, sarebbero state tali da risultare fatali. (ANSA).