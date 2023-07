Commercianti protagonisti a Gerace: nasce l’Associazione Jerax e il paese si veste di fiori e di colori

Il Paese di Gerace, settimo borgo più bello d’Italia, rappresenta una gemma preziosa del turismo della fascia Jonica della provincia di Reggio Calabria. Da quest’anno, grazie all’impegno dei Commercianti della neonata Associazione Jerax aderente a Confcommercio Reggio Calabria, la sfida ambiziosa è rendere ancora più splendente il piccolo Borgo Medioevale, gioiello incastonato nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con i commercianti che scendono in campo in prima persona, facendo rete ed attivando sinergie capaci di costruire progetti di destagionalizzazione del turismo anche in collaborazione con l’ente comunale.

L’impegno dà già i primi frutti. In vista del prossimo “Borgo Incantato”, manifestazione che attira migliaia di visitatori da tutta la Calabria, programmato per il 25-26-27 e 28 Luglio 2023, l’associazione Jerax in linea con la mission di Confcommercio provinciale, ha avviato un progetto di decoro floreale delle vie del Borgo di Gerace che, già dal fine settimana appena trascorso, si è presentato ai cittadini, ai visitatori, ai turisti ancora più bello, accogliente e colorato.

Entusiasta il presidente dell’Associazione dei Commercianti Salvatore Orlando “sia per il risultato che si inizia a vedere e rende Gerace ancora più bella, sia perché i turisti già presenti e che arriveranno numerosi da metà luglio avranno davanti l’immagine di un Borgo curato, accogliente, amato e questa immagine “racconteranno” al loro rientro a casa. Soprattutto – continua Orlando – sono felice che questa comunità di commercianti nasca a Gerace in seno a Confcommercio e che questa prima iniziativa sia stata apprezzata da tanti colleghi che ci hanno sostenuto e che, lavorando in prima persona a costruire il bello, sono sicuro si innamoreranno, se possibile, ancora di più del nostro Paese”.

Uguale la soddisfazione espressa dal presidente di Confcommercio Lorenzo Labate “per una iniziativa che è merito dei nostri commercianti geracesi, della caparbietà del presidente Orlando, del direttivo dell’Associazione e dei tanti colleghi che a Gerace come in tante altre