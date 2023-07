It-alert, possibile interessamento area Reggio Calabria nel test in Sicilia del 5 luglio

La Calabria sarà interessata venerdì 7 luglio alle ore 12 dall’invio del test di sperimentazione “It-alert”: il nuovo sistema di allarme pubblico del dipartimento nazionale di Protezione Civile che servirà ad avvertire la popolazione di una determinata area geografica di un’emergenza climatica in arrivo o una catastrofe naturale in corso.

Occorre sottolineare però che in previsione del test che si terrà invece in Sicilia mercoledì 5 luglio, alle ore 12, l’invio del messaggio di test potrebbe avere un possibile interessamento anche delle aree limitrofe quali la provincia di Reggio Calabria. Va infatti tenuto presente che la tecnologia cell-broadcast utilizzata dal sistema di allerta fa sì che un messaggio indirizzato a un’area possa raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell’area stessa e in prossimità (overshooting). È stato verificato che i primi test regionali di invio del messaggio It-alert che si sono svolti il 28 giugno in Toscana e il 30 giugno in Sardegna hanno anche interessato altre aree di altre regioni limitrofe.