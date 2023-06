Anagrafe canina e abbandono rifiuti, controlli a Vibo Valentia

Nella giornata di sabato scorso, lungo corso Vittorio Emanuele III e il Parco delle Rimembranze a Vibo Valentia, sono stati effettuati i controlli da parte delle guardie ecozoofile Fare Ambiente, di concerto con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia.

Nello specifico i controlli hanno riguardato la verifica dell’anagrafe canina e l’abbandono di rifiuti. Durante la mattinata di controlli sono state riscontrate irregolarità relative proprio all’anagrafe canina da parte dei proprietari degli amici a quattro zampe, che avranno ora alcuni giorni di tempo per regolarizzare la posizione onde evitare la sanzione amministrativa. Tra le irregolarità riscontrate, in particolare, l’assenza del microchip sull’animale.

“I controlli – spiega l’assessore Vincenzo Bruni – sono stati svolti, in particolare, con l’obiettivo di sensibilizzare i proprietari dei cani e tutti i cittadini in generale a rispettare l’ambiente e le più basilari norme di civile convivenza. Nelle prossime settimane, di concerto anche col sindaco Maria Limardo che punta forte sulla sensibilizzazione che abbia come scopo una città sempre più ordinata e pulita, le attività di controllo proseguiranno. Invitiamo pertanto tutti i proprietari di animali domestici ad attenersi a quanto previsto dalle norme in materia”.