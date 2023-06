Reggio Calabria – Concorso per 18 agenti di Polizia Locale, al via corso di preparazione

A seguito della notizia che il Comune di Reggio Calabria ha indetto Concorso pubblico per l’assunzione di ben 18 Agenti di Polizia Locale, (tutte le info per il Concorso appena uscito sono reperibili sul sito Internet ufficiale del Comune), l’Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per Agenti di Polizia Locale tanto da essere giunta alla 81° edizione, in collaborazione con l’Autoscuola IATI’ di Reggio Calabria, si sono immediatamente attivate per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si stanno cimentando nella preparazione sia per questo e sia per altri Concorsi per lo stesso profilo attivi su tutto il territorio nazionale.

Il Corso di Preparazione si terrà a Reggio Calabria presso la Sala Riunioni messa a disposizione dall’Autoscuola IATI’ con sede in Via F. Cananzi n. 26 da venerdì 7 a domenica 9 luglio 2023 nella formula full-immersion 20 ore, proprio per dare la possibilità di partecipare anche a chi proviene da fuori Reggio ed a chi ordinariamente ha un’altra occupazione ma vorrebbe cimentarsi nella preparazione giuridica prevista per le prove concorsuali e magari migliorare la propria posizione. Detto Corso, sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di Concorso. In particolare spazierà dall’analisi di una norma alle Fonti del Diritto per continuare con l’illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con un test e una simulazione di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Docente per il Corso sarà il Dott. Andrea Prassini Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP), che ha già relazionato per lo stesso Corso in diverse zone del nostro Paese come Crotone, Rovigo, Oristano, Genova, Savona, Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure (GE), Parma, Aulla (MS), Modena, Pescara, Ostuni (BR), Nuoro, Massa, Cagliari, Treviso, Chieti e recentemente a Rimini.

Al termine del Corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione.

Termine per iscriversi lunedì 3 luglio 2023 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 25 iscrizioni.

Per maggiori informazioni inviare mail a: scuolafomazioneprofessionale@gmail.com oppure inviando messaggio WhatsApp al 328.5467479 scrivendo “Info Corso Reggio C.”.