Palazzo Alvaro accoglie “Corde et ala”, l’opera di Camillo Autore per la ricostruzione di Reggio Calabria

Aprirà i battenti il prossimo lunedì 12 giugno nella Sala Umberto Boccioni di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il percorso espositivo “Corde et ala. L’opera di Camillo Autore per la ricostruzione di Reggio Calabria”. La mostra, promossa dalla Città Metropolitana, è realizzata dall’Associazione Ulysses con la collaborazione dell’Archivio di Stato, della Curia diocesana di Reggio – Bova e del Comune di Reggio Calabria. Il percorso espositivo, ideato e curato da Marisa Cagliostro, presenta al pubblico l’attività svolta dall’Architetto Camillo Autore, in primo luogo all’interno degli Uffici comunale e provinciale, e poi da privato professionista, per la ricostruzione della città dopo il sisma del 1908.