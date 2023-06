Reggio Calabria – Incidente mortale in pieno centro: nuovi dettagli

Nella serata di ieri poco dopo le 22,00 a Reggio Calabria si è verificato un incidente stradale con esito mortale. A perdere la vita un cittadino reggino di 74 anni.

L’impatto si è verificato nella centralissima via San Francesco di Paola, all’altezza dell’intersezione con via XXI agosto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso ed i Vigili del Fuoco, nonché la Polizia Locale che ha avviato ogni attività utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Il conducente dell’altro veicolo coinvolto è un giovane di 23 anni. Dei fatti è stato immediatamente avvisato in magistrato di turno che ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nel grave sinistro, nonché la messa a disposizione della salma. Sono ancora in corso accertamenti.