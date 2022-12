Botti: oltre un quintale artifizi in garage casa, denunciato

Deteneva illegalmente, nel garage di pertinenza della sua abitazione, oltre un quintale di artifizi pirotecnici sottoposti a sequestro.

Un uomo è stato denunciato a Serra San Bruno per reati in materia di armi ed esplosivi dagli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia che hanno operato assieme ai colleghi del locale commissariato e dell’Unità antiesplosivo e artificieri della Polizia di Stato.

All’interno del garage di casa della persona arrestata, risultata priva di qualsiasi licenza in materia, sono stati trovati infatti artifizi della categoria F2, per un peso complessivo di massa attiva di solo materiale esplodente pari a 16 chilogrammi, nonché per un peso complessivo di oltre 100 chilogrammi di altri articoli pirotecnici. Il materiale, secondo gli esperti della Polizia di Stato, qualora fosse stato illecitamente venduto a terzi, avrebbe potuto costituire un serio pericolo per l’incolumità personale e per la sicurezza pubblica.

Il sequestro è il terzo operato dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività mirate al contrasto alla circolazione di botti illegali in concomitanza all’avvicinarsi delle festività di fine anno. (ANSA).