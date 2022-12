Serie B – Criscito torna al Genoa con uno ingaggio particolare: ecco quanto guadagnerà

Mimmo Criscito torna al Genoa. Un connubio che si ricompone e che ha visto a lungo il difensore essere una colonna della storia recente dei rossoblu. Sono 257 le partite giocate in campionato con la maglia dei liguri in una decina d’anni tra giovanili e prima squadra.

In carriera ha indossato solo altre tre maglie: quella della Juventus, dello Zenit San Pietroburgo (per sette anni) e del Toronto. L’esperienza in Canada doveva essere quella di fine carriera e invece il destino ha riportato il classe 1987 a rimettersi nuovamente addosso la maglia del Genoa.

Per il trentaseienne è stata una scelta di cuore. Un’idea che viene confermata dal tipo di ingaggio previsto dal nuovo contratto. Mimmo Criscito, infatti, ha scelto di tornare al Genoa al minimo federale.

Giocherà per 1.770 euro al mese. Uno stipendio da persona normale che raramente si vede a certi livelli nel calcio. «Pur di tornare, mi accontento anche del minimo sindacale. O meglio, del minimo federale». Sono le dichiarazioni del calciatore riportate dal Corriere della Sera.