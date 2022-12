UniRC |Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione delle Infrastrutture e della Energia Sostenibile (DIIES) è “Dipartimento di Eccellenza”

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile – DIIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ottenuto il riconoscimento di “Dipartimento di Eccellenza” da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca ANVUR.



L’importante risultato è in continuità con il percorso che l’Ateneo di Reggio Calabria ha intrapreso nella prospettiva di proporsi, in ambito nazionale e internazionale, quale polo di riferimento per la didattica e la ricerca nello scenario del Mediterraneo.

Il DIIES è l’unico Dipartimento di area Ingegneria tra Calabria e Sicilia ad ottenere questo prestigioso risultato, che giunge al termine di una selezione su 350 candidature presentate, sulla base degli ultimi esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

Per il Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria prof. Giuseppe Zimbalatti “Si tratta del raggiungimento di un importantissimo traguardo, reso ancor più rilevante dalla consapevolezza che il DIIES si posiziona, quale Dipartimento di Eccellenza di Area Ingegneria, fra i pochissimi riconosciuti nel Mezzogiorno d’Italia. Un segnale significativo per il nostro Ateneo, un premio ad un’Area scientifica che opera con grande qualità, con una attività di ricerca di ottimo livello riconosciuta sia in Italia che all’estero, punta avanzata di un Ateneo sempre più proteso al raggiungimento di più importanti traguardi.“

Per il Direttore del DIIES, prof. Tommaso Isernia, “E’ un risultato importante non soltanto per il riconoscimento in sé, che premia l’impegno e la qualità di tutti i docenti del Dipartimento, ma anche per i considerevoli finanziamenti aggiuntivi che ne derivano, che consentiranno una ulteriore crescita del Dipartimento stesso e dell’Ateneo Reggino.”