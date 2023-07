È deceduta stamattina al Gom la donna di 34 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale la notte di sabato scorso.

Per cause in corso di accertamento il mezzo aveva impattato prima contro un palo della pubblica illuminazione e poi contro un muro di recinzione. Immediatamente soccorsa era stata ricoverata in prognosi riservata e le indagini per la ricostruzione della dinamica del sinistro affidate alla Polizia Locale, intervenuta sul posto.