Il 15 luglio Jonas Reggio Calabria apre le porte alla comunità

Seguendo la rotta del Coordinamento Nazionale di Jonas Italia, supportati e accompagnati dalla sede Triestina, dopo un lungo periodo di gestazione nasce la sede calabrese di Jonas Italia, Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi fondata nel 2003 da Massimo Recalcati.

Jonas Reggio Calabria nasce dall’impegno di un gruppo di Psicologi, Psicoterapeuti animati dal desiderio di rivolgersi alla comunità promuovendo la clinica e la cultura psicoanalitica nel campo del sociale. Le trasformazioni cruciali del nostro tempo interrogano costantemente la Psicoanalisi e le professioni di aiuto in genere, sulle coordinate della cura del disagio contemporaneo: nuovi sintomi, nuove forme di sofferenza, nuove melanconie, mostrano come sempre più necessaria un’inversione di marcia rispetto ai modelli tradizionali: dalla posizione ingessata del terapeuta chiuso nel proprio studio, al terapeuta che esce e abita la comunità, che va incontro alle domande emergenti che si esprimono attraverso il sintomo, i dolori del corpo, i disturbi alimentari, le tossicomanie, l’ansia e gli attacchi di panico, la depressione , il ritiro sociale ecc. Sono questi i segni e i sintomi di un tessuto sociale oggi più che mai sofferente, strappato, sfilacciato, le cui maglie non appaiono più resistenti e protettive per l’individuo; per questo motivo, lo stretto legame tra la dimensione individuale della sofferenza e quella sociale, rappresenta un punto cardine nella prospettiva terapeutica e scientifica di Jonas. Lo studio, gli insegnamenti e la produzione scientifica del fondatore di Jonas Massimo Recalcati, a partire dal lavoro pioniere “Clinica del vuoto” fino al più recente “Le nuove melanconie” fanno da bussola per la tecnica e la pratica clinica Psicoanalitica in Jonas. La sede che ospita Jonas Reggio Calabria si trova nel cuore di Pellaro, un quartiere periferico ricco di storia a sud della città. Ed è proprio a partire dal lavoro nelle periferie, che Jonas Reggio Calabria dirige e sostiene il proprio mandato etico e solidale: rendere la terapia accessibile a tutti, tenendo conto delle possibilità di ciascuno, significa non lasciare cadere nel buio, nell’isolamento e nell’abbandono un grido di aiuto, significa rendere concretamente praticabile il diritto alla salute cercando abbattere quei grossi muri che separano chi può da chi non può e che alimentano pesanti disuguaglianze di salute. Jonas prende quindi le distanze dalla tradizione di una Psicoanalisi elitaria, rivolta e accessibile a pochi perché costosa, lontana dai circuiti della salute pubblica. Jonas propone uno spazio di ascolto in cui la parola assume un valore centrale: parole vuote e parole piene, parole dure pesanti come sassi e parole dolci come carezze, hanno segnato la storia di ognuno. Il nostro psichismo nasce, cresce, si struttura e purtroppo spesso si ammala di queste parole; il lavoro Psicoanalitico attraverso l’ascolto, ricerca la voce del Soggetto in quell’impasto, ascolta quelle “parole proiettile” direbbe Lacan, che ci hanno colpito, marchiato, segnato che hanno prodotto in noi un’incisione significante. A partire da ciò la cura si realizza nella misura in cui la parola imbavagliata, inascoltata, dimenticata può trovare voce e espressione nella propria specifica e inedita forma. Poter ascoltare lì dove il desiderio è naufragato, ha smarrito la rotta o si è inabissato, lì dove lo sconforto e la rassegnazione impediscono alla vita di essere viva, significa poter restituire senso e dignità a quel discorso interiore che risveglia e rimette in moto la vita. E’ questo lo scopo di ogni Psicoanalisi citando Recalcati “La cura non significa tanto normalizzare, rimettere nel giusto ordine le cose, ma il gesto più alto della cura è quello di farci rialzare e di far ricominciare la vita. Quando a Lacan chiesero in cosa consistesse la psicoanalisi, Lacan rispose che la psicoanalisi è la possibilità che noi diamo alla vita caduta di rialzarsi, di ripartire”. M. Laura Falduto – Presidente e Responsabile sede Jonas Reggio Calabria

L’equipe di Jonas Reggio Calabria vi da appuntamento Sabato 15 luglio ore 18:30 in via S. Cosimo, 8 Pellaro – Reggio Calabria