Reggio Calabria – Presentata la quinta edizione del Fashion day dello Stretto

“In una manifestazione importante come questa, il fatto che abbiate avuto la sensibilità, che vi ha sempre contraddistinto, nei confronti dei più piccoli ed in questo caso nel sociale, è un’ulteriore testimonianza del forte valore simbolico di questo evento, che non è solo moda, ma anche arte e cultura. In questa occasione vorrei che si valorizzasse proprio questi ultimi aspetti, ringraziando i promotori del Fashion day, per una quinta edizione che continua a crescere e migliorare, valorizzando oltremodo un settore, quello della moda, che può vantare molti talenti nella nostra area metropolitana.

Del resto i risultati ottenuti non solo a Reggio Calabria, ma nel resto dell’Italia e non solo, sono la migliore testimonianza. Spesso non è facile organizzare eventi di questa caratura, ma grazie all’impegno e alla professionalità si superano bene gli ostacoli”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, partecipando oggi a Palazzo San Giorgio, alla presentazione della V^ edizione del Fashion day dello Stretto, che si svolgerà in riva allo Stretto, dal 14 al 16 luglio all’Arena dello Stretto. A promuovere l’evento sono Giovanni Barcella e Antonio Sapone, nelle vesti di direttore artistico e coautore della kermesse che avrà come madrina e special guest, Mila Suarez, protagonista delle trasmissioni televisive ‘Grande fratello vip’ e di ‘La pupa e il secchione’. Nel corso della conferenza stampa, hanno preso parte anche il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e il consigliere comunale reggino, delegato ai grandi eventi, Nino Malara che hanno evidenziato come la manifestazione risulta ormai una tappa fissa del cartellone dell’Estate reggina, molto attesa non solo dai cittadini ma anche da chi è impegnato annualmente nel settore. Tra le novità del Fashion day 2023, che punta ad esaltare tutto il comparto moda, dalle sfilate, all’acconciatura e all’abbigliamento, quest’anno avrà anche un parte dedicata all’assegnazione della fascia miss “Fashion day”, oltre all’attesa sfilata di moda dedicata ai bambini. L’evento è inserito nel cartellone dell’Estate reggina 2023.