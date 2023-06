Reggio Calabria – Mense scolastiche, i chiarimenti di Sera

Riceviamo e pubblichiamo nota dell’Ing. e consigliere comunale Giuseppe Francesco Sera.

Per Amore di Verità.

In merito alla riunione della Commissione di Controllo e Garanzia, in particolare alle sedute relative alle mense scolastiche e dopo aver ascoltato alcuni componenti della Commissione Mensa, corre l’obbligo fare alcune precisazioni, anche per rispetto del lavoro sin qui svolto dalla stessa, in cui ricordiamo è presente, tra gli altri, come componente di diritto, anche l’assessore arch. Lucia Anita Nucera, oltre ad insegnanti e genitori dei vari istituti scolastici interessati. La commissione, a l’esclusivo carattere consultivo, i cui compiti sono specificati nel Regolamento comunale, si occupa di monitorare la qualità dei pasti e la conformità del servizio rispetto al capitolato. Sono stati assenti nel corso dell’anno solo il tecnologo ed il nutrizionista alimentare, in quanto mai nominati dall’Amministrazione Comunale. Nel corso delle riunioni, svolte quasi trimestralmente e tutte regolarmente verbalizzate, sono state segnalate tutte le criticità emerse, sia riguardo i singoli episodi relativi agli alimenti proposti, sia le disfunzioni organizzative riscontrate.

Un lavoro dettagliato ed approfondito, svolto quotidianamente nelle scuole, che ha permesso di raccogliere numerosi dati confluiti in una corposa documentazione consegnata alla dirigente comunale del settore, corredata anche da opportuni suggerimenti utili alla soluzione delle criticità evidenziatesi per la prossima programmazione del nuovo bando.

Tra le tante proposte vi è quella, ad esempio, la divisione del servizio per zone in modo da razionalizzare ed ottimizzare i tempi di consegna ed il rispetto dei parametri relativi alla cottura ed al consumo dei pasti. Dalla lettura dei verbali, ove ci fosse un reale interesse alla problematica, sarebbe stato facilmente verificabile, non oggi al termine dell’anno scolastico ma sin dall’inizio, tutte le criticità, oggi evidenziate e sbandierate, regolarmente segnalate nel corso del tempo attraverso i moduli predisposti, al competente settore 11 dell’amministrazione comunale, grazie al certosino lavoro di controllo operato dalla Commissione. Il mancato gradimento del pasto, la poca cura nella preparazione degli stessi, il mancato rispetto della temperatura e della grammatura prevista, la distribuzione di frutta troppo matura o troppo acerba, non adeguatamente lavata e molte altre segnalazioni, riconducibili al servizio svolto dalla ditta appaltatrice, non sono criticità dell’ultima ora ma sono il frutto di mesi di controlli e di verifiche da parte della commissione mensa, e non altri, in un costante confronto con l’Amministrazione Comunale.

Per ultimo è bene sottolineare, per maggiore chiarezza ed a scanso di equivoci o interpretazioni strumentali, che le riunioni, comunque hanno sempre raggiunto grazie alla grande partecipazione, il numero legale e che non vi è mai stata alcuna riunione non verbalizzata, anche perché non avrebbe avuto alcuna valenza documentale giuridica e non avrebbe potuto produrre alcun effetto, e che ogni componente della Commissione svolge il servizio a puro titolo gratuito e senza alcun interesse specifico nel settore, svolgendo ben altri incarichi nelle istituzioni scolastiche o con ruoli genitoriali ben definiti.