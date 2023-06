A Lamezia Terme incontro tra Unindustria, Commissario Zes, sindacati 

Come ottimizzare le risorse del Pnrr e le ulteriori forme di finanziamento europeo destinate alle aree Zes? Come incentivare il sistema delle imprese per la crescita economica e per la creazione di occupazione stabile?

Come favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalle norme, coinvolgendo attivamente istituzioni, parti sociali e anche i Comuni interessati alla valorizzazione di siti ed aree finora trascurati?

A queste domande si risponderà nel corso della conferenza stampa alla quale parteciperanno il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, il Commissario straordinario del Governo della Zes Calabria, Giosy Romano, e i segretari generali dei sindacati calabresi, Tonino Russo, Santo Biondo, Angelo Sposato.

La conferenza stampa è martedì 13 giugno, ore 15 presso la sede della Zes a Lamezia Terme (zona industriale Papa Benedetto XVI – comparto 15)

Nel corso dell’incontro sarà firmato un protocollo con obiettivi specifici.