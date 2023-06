EU Green Week 2023, Partner Event Associazione Dedalo: straordinario successo per l’evento a Piazza Italia

Tra successi e divertimento si conclude la EU Green Week 2023 “Delivering a net-zero world” organizzata dal Partner Event Associazione Dedalo a Piazza Italia di Reggio Calabria Domenica 11 Giugno 2023.

Opportunità annuale per discutere le politiche ambientali europee, la EU Green Week di quest’anno ha visto coinvolti oltre 250 Partner Event, tra cui l’Associazione Dedalo. Nel Discorso di Benvenuto alla conferenza tenutasi a Bruxelles nella settimana scorsa, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha voluto evidenziare come “Il cambiamento è possibile insieme”, dunque è possibile salvare il Pianeta solo con l’azione di ogni singolo abitante e l’impegno collettivo.

L’evento svoltosi a Reggio Calabria è stato curato e ideato dalla Presidente dell’Associazione Dedalo dott. Silvana Marrapodi. Vi hanno partecipato gli artisti Collettivo Ambrose, Franchina Avenoso, Domenico Chirico (Dorico), Carmela De Gregorio, Grazia Fotia, Samuele Gullì (Lady Patata), Morena Loverso, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Federica Sercana Passaro, Francesca Perina, Cristina Pisano, Cheren Hesse Surfaro, Carmelo Viglianisi, Gianluca Violante. All’estemporanea d’Arte per promuovere lo sviluppo sostenibile e le politiche ambientali si sono uniti anche numerosi bambini in un laboratorio d’arte pittorica, in seguito hanno ballato sui passi di Lady Patata.

Il Consigliere Comunale avv. Mario Cardia ha presenziato a tutto l’evento affermando: “Ritengo che Dedalo sia un esempio di cosa vuol dire fare associazionismo in città, giovani professionisti reggini guidati magistralmente dalla Presidente Silvana Marrapodi che si spendono per la propria città realizzando eventi che mettono al centro il merito. A loro le mie congratulazioni e l’augurio di raggiungere sempre traguardi prestigiosi”.

La Piazza è stata animata dall’arte e dalla cultura ambientale fino a sera, quando lo staff tecnico Dedalo ha ripulito la location come esempio di civiltà e amore per la propria città.