Reggio Calabria – Lido comunale: maxi-impiego di forze dell’ordine, sigilli per “La luna ribelle”

Dalle prime ore della mattina di mercoledì 17 maggio è in atto un’operazione delle forze deell’ordine nell’area del Lido Comunale di Reggio Calabria. La questione sta interessando il locale “La luna ribelle”. Secondo le prime informazioni si sta disponendo la chiusura del locale. In particolare si starebbero apponendo dei sigilli per effetto di un’ordinanza del Comune. L’attività di ristorazione si trova all’interno della Torre Nervi, facente parte del complesso della struttura balneare collocata in pieno centro a Reggio Calabria.

In attesa di saperne di più, il dato di fatto è che l’operazione matura alla vigilia della stagione estiva. Proprio mentre la gestione era pronta a far valere gli investimenti per la fase dell’anno più importante, in una struttura aperta da oltre dieci anni.

La brutta notizia, al momento, è soprattutto per 40 famiglie che, in attesa che la vicenda si chiarisca, resteranno verosimilmente senza lavoro.