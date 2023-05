Avviata a Palmi la rassegna “Il Maggio dei libri” dedicata agli alunni della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico “Tito Minniti”. “Se Leggi sei più forte” lo slogan proposto per questo evento voluto dal dirigente scolastico, Ferdinando Rotolo, e che si concluderà il prossimo 26 maggio. Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Il primo giorno di attività ha visto la presenza di tre poeti che si sono soffermati sulla bellezza della poesia. “Da crisalide a farfalla” il tema da parte di Raffaela Condello, poetessa e scrittrice, che ha evidenziato ai ragazzi il valore della poesia. “La poesia è espressione di sentimento – ha precisato – non è semplice leggerla: ci sono poesie brevi, altre che procedono per nessi a volte poco comprensibili oppure apparentemente senza nessi logici. alcune lavorano sulle immagini, altre sulle sensazioni”. Soffermandosi su una poesia di Emily Dickinson ha poi evidenziato come il tono della voce dia enfasi alla poesia stessa che va letta ad alta voce infondendo “calore e corpo. “I poeti ha aggiunto – hanno un linguaggio speciale e un nesso di familiarità con la musica”. Partendo dall’etimologia della parola “poesia” Marina Neri ha poi evidenziato la creatività artistica dell’autore per trasmettere emozioni e conoscenza. “Il poeta – ha detto la neri – trasforma le immagini in parole e il lettore trasforma la poesia in immagini. Francesco Tassone, a conclusione, sul significato e sulla bellezza della poesia. La prossima settimana sarà la volta del professore Giuseppe Caridi che parlerà della Calabria e del valore della storia mentre l’autore Michele d’Ignazio, il prossimo 26 maggio, chiuderà la rassegna.