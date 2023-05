Reggio Calabria – Il 21 maggio il convegno “Area Metropolitana dello Stretto: luogo di incontro e confronto”

“Area Metropolitana dello Stretto: luogo di incontro e confronto” il tema del convegno che si svolgerà domenica 21 maggio , presso l’hotel Excelsior di Reggio Calabria , a partire dalle ore 16:30.

Promosso dalla Fidapa, sezioni organizzatrici Reggio Calabria, Piana di Palmi, Villa San Giovanni, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria Morgana, il convegno vedrà la partecipazione di esperti a livello nazionale che metteranno in evidenza le problematiche dell’area costiera metropolitana dello Stretto, quali la tutela di un ecosistema di valore, l’individuazione di risorse per finalità turistiche, ambientali e di occupazione giovanile. In particolare gli interventi verteranno su: difesa costiera ed erosioni, salvaguardia della biodiversità, progettualità portuali per uno sviluppo turistico, economico e commerciale.

Il convegno si inserisce all’interno di un progetto di ampio respiro che ha come scopo lo sviluppo di attività che possano avere effetti positivi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, con particolare attenzione anche alle attività ricreative portuali e di diporto. Il mare dell’area metropolitana dello Stretto, offre uno scenario di incommensurabile valore storico, archeologico, ambientale e culturale. Il progetto ha come partner l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il progetto “Area Metropolitana dello Stretto: luogo di incontro e confronto” si inserisce nell’ambito del tema internazionale 2021-2023 “ New actions through cooperation” FIDAPA BPW.