Atti vandalici al Parco di Modena, Ripepi: “Massima solidarietà alla Cooperativa Libero Nocera”

“Manifesto dei lavori strappato e bruciato, rubata e vandalizzata l’auto di una collaboratrice della Cooperativa Libero Nocera: questa la notizia che si è appresa negli scorsi giorni ove, la Cooperativa, è stata vittima di un grave atto vandalico rispetto ai lavori di riqualificazione del Parco di Modena per la realizzazione di un Centro di aggregazione giovanile. Un gesto di viltà nei confronti di una realtà che da anni rivolge il proprio operato nei confronti delle fasce più fragili della società” – ha espresso così la sua solidarietà il Consigliere Comunale e Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi.

“Esprimo grande solidarietà al Presidente e agli operatori della Cooperativa Libero Nocera che si sono purtroppo ritrovati in questa situazione assai inquietante: difendere e tutelare le realtà che si spendono per il prossimo e per il bene collettivo è un importante onere per una politica forte che si schieri dalla parte dei cittadini.” – ha concluso Massimo Ripepi – “Mi accordo all’appello del Presidente Nucera rispetto all’aumento dei controlli notturni da parte delle autorità competenti affinché non avvengano più simili atti, che vituperano la, già martoriata Città di Reggio Calabria”.