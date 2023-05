Reggio Calabria – Gli studenti del Liceo Volta in scena al Teatro Cilea

A conclusione del Laboratorio teatrale, gli studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria metteranno in scena il musical “Footloose”, libero adattamento dal film cult degli anni ’80. Arricchito da alcuni brani tratti dall’omonimo musical, lo spettacolo ritrae il mondo degli adolescenti, mette in rilievo l’importanza di evitare eccessi e dipendenze ma, allo stesso tempo, pone l’attenzione sulle fragilità legate alla crescita emotiva e sociale dei giovani.

Il tema della danza, il canale comunicativo che essa rappresenta, ne costituisce il collante naturale: se il corpo è la prima forma di relazione con il mondo, non va mortificato né vanno proibite le forme espressive alle quali esso dà vita. Protagonisti della rappresentazione più di cinquanta studenti nel ruolo di attori, ballerini, coreografi e scenografi, guidati dalla referente del Laboratorio teatrale del Liceo, Professoressa Gabriella Cucinotta, che ne ha curato la regia. Una tradizione, quella teatrale, ormai consolidata al Liceo Volta e fortemente sostenuta dal Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, la quale sottolinea come il linguaggio teatrale costituisca un mezzo di conoscenza e di trasformazione di sé, una forma di scoperta delle potenzialità individuali attraverso esperienze inclusive e cooperative. Bisogna educare al teatro le nuove generazioni, educarle all’amore per le arti sceniche e per le arti in generale, educarle alla bellezza. L’appuntamento dunque questa sera alle 20.30, presso il Teatro comunale “Francesco Cilea”, per applaudire i talentuosi studenti del Liceo Volta!