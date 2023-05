Dove andare in vacanza al mare con i bambini? I consigli dell’ Agenzia viaggi Simonetta.

Scegliere il luogo di villeggiatura adatto a tutta la famiglia, soprattutto se avete bambini piccoli, non sembra un’impresa semplice. In realtà bastano pochi accorgimenti per trovare la meta perfetta e adatta a tutti! Se vi state chiedendo dove andare in vacanza con i bambini al mare, sappiate che l’Italia e il mondo traboccano di posti adatte alle famiglie! Se volete scegliere dove trascorrere le vacanze di mare in Italia o all’estero, consultate i nostri suggerimenti e preparatevi a partire! Ecco dove viaggiare coi bambini in Italia o all’estero.

Puglia

Se volete esplorare l’Italia con i vostri figli, il Salento, in Puglia, non vi deluderà! Potrete andare ad Ostuni: un piccolo gioiello che affaccia sul mare, noto anche come “città bianca dell’Adriatico”. Le spiagge più belle? Rosa Marina, Lido morelli e Torre Guaceto sono fra le più gettonate!

Sardegna

Basterà davvero poco per tuffarvi nelle acque cristalline e caraibiche di Santa Teresa di Gallura. Questa località viene prediletta dalle famiglie per la sabbia fine che ricopre le sue spiagge. Queste ultime sono particolarmente curate, attrezzate e di facile accesso. In questa zona troverete alcune delle spiagge migliori della Sardegna!

Grecia

Fra tutte le mete per un viaggio coi bambini all’estero, la Grecia è particolarmente indicata per la sua vicinanza con il territorio italiano. La sua storia appassionerà i più grandicelli, e le spiagge dai fondali bassi saranno l’ideale per i più piccoli!

Kenya

Se volete far vedere ai vostri figli la solenne bellezza di una natura incontaminata, spiagge meravigliose e una storia antica, il Kenya è il paese che state cercando! Fra parchi naturali, lunghe distese di sabbia bianca e siti archeologici, avrete solo l’imbarazzo della scelta!

Caraibi

Il Mar dei Caraibi offre tante mete straordinarie per grandi e piccini. Le spiagge di sabbia bianca e le acque che sfumano in mille tonalità d’azzurro vi aiuteranno a creare dei ricordi indimenticabili!

Capo Verde

Una meta straordinaria, ricca di fascino e bellezza, dalle spiagge particolarmente belle. I suoi fondali bassi sono l’ideale per i più piccoli, e il fascino della zona vi regalerà dei momenti indimenticabili!

Minorca

Fra tutte le isole dell’arcipelago delle Baleari da visitare coi bambini, quella di Minorca è forse una delle più indicate per le belle spiagge dorate e l’atmosfera calma, dove i vostri figli potranno divertirsi e rilassarsi insieme a voi.

Mauritius

Mauritius è un’isola straordinaria, ricca di colori e profumi grazie alle grandi piantagioni di spezie, ma non solo: le sue spiagge e le sue tradizioni sono meravigliose e tutte da scoprire. Il paese ideale per far esplorare un angolo di paradiso ai vostri figli!

Lanzarote

L’arcipelago delle Canarie vanta delle mete straordinarie! Quella di Lanzarote è ideale per i bambini grazie alla tanta natura e le bellissime spiagge. Se siete una famiglia avventurosa, i suoi parchi nazionali vi riempiranno di meraviglia!

Toscana

Questa regione è davvero meravigliosa! Fra le sue mete di mare c’è sicuramente Monte Argentario: è uno dei posti più accoglienti e suggestivi della Toscana, che vi sorprenderà per le attività a misura di bambini. Le spiagge migliori della zona sono il Tombolo della Giannella e il Tombolo della Famiglia, ma l’intera costa trabocca di bellezza!

L’agenzia viaggi Simonetta vi aspetta con le braccia aperte per farvi scoprire tutte le soluzioni più adatte per trascorrere una fantastica estate in compagnia dei vostri piccoli. Qualunque sia il vostro sogno di viaggio, grazie all’esperienza e la dedizione di Manuela, Bea e Sonia riuscirete a realizzarlo.

