Alla Casa delle Erbe della Locride il 21 maggio l’evento che celebra la regina dei fiori

Malgrado le attuali anomalie del clima, il mese di maggio rimane il mese della rinascita e dell’amore e la fioritura delle rose esalta il valore dei processi ciclici naturali e delle emozioni ad essi collegate.

A maggio si rinnova, alla Casa delle Erbe della Locride, l’appuntamento con la “Festa delle Rose”, un evento davvero speciale, quasi un rito propiziatorio e di gratitudine per la bellezza e la grazia che la nostra terra ancora custodisce.

Giunta alla VI edizione, la manifestazione, unica in Calabria, è in programma per domenica 21 maggio, a partire dalle 10.30, nel magnifico luogo – ai piedi del monte Tre Pizzi, nei pressi di Antonimina – conosciuto anche come il “Giardino di Marò”, dal nome della sua conduttrice nonché ideatrice della festa, Marò d’Agostino.

“Eros” il tema sul quale saranno declinate le proposte per l’edizione 2023, accattivante già dal titolo, “rosEros”, e di cui presto sarà reso noto il programma nel dettaglio.

Eros, Afrodite e, sempre, la rosa, fiore e simbolo di entrambi, dell’amore carnale e del piacere, così come della bellezza sublime o sublimata. Anche quest’anno l’ennesima fantasmagoria di suggestioni e scoperte sensoriali attende i cultori di rose, gli appassionati frequentatori della Casa delle Erbe della Locride e tutti coloro che il prossimo 21 maggio vorranno regalarsi una Festa tutta da ricordare. Save the date!