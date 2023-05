Reggina: arriva la richiesta di penalizzazione della Procura Federale, ancora una volta più bassa del previsto

La Reggina é in attesa del giudizio del Tfn sul secondo deferimento in merito alle scadenze del 16 marzo.

Si attendeva la richiesta della Procura Federale. Non é una mannaia come quella che si attendeva.

La richiesta, in attesa della sentenza, é di 4 punti. Non 5 come ci si attendeva o 7 come ipotizzavano i più pessimisti.

Si deve attendere la sentenza. Poi arriverà la fase di fare ricorso in Appello e la Reggina conta di annullare buona parte della penalizzazione.

La Reggina, qualora la sanzione fosse confermata, si troverebbe ad avere 4 punti di vantaggio sulla zona play out con una penalizzazione complessiva pari a 7 punti.

Servono 3-4 punti per chiudere ogni discorso, senza dover attendere i ricorsi.