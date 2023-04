Reggio Calabria – Domani mattina presentazione festival “Facce da Bronzi”

Tutto pronto per la IX edizione del festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” ideato e prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Eventi culturali 2021” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3.

Tutti i dettagli della rinomata kermesse domani mattina alle ore 10,30 a Palazzo San Giorgio, saranno sciorinati dal direttore organizzativo e presidente di Calabria dietro le quinte Giuseppe Mazzacuva, dall’autore di “Zelig” direttore artistico del Festival Alessio Tagliento, dal sindaco f.f della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, dall’assessore comunale alla Cultura Irene Calabró, dal consigliere delegato ai Grandi eventi Nino Malara.

Tutti i partecipanti al festival “Facce da Bronzi” oltre a vincere il premio artistico, avranno la possibilità di accedere direttamente alla finale dei due festival comici gemellati.

Fino al 7 aprile sono ancora aperte le iscrizioni per la terza selezione; per partecipare alla nona edizione del festival è necessario iscriversi consultando il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it o la pagina facebook Calabria dietro le quinte.