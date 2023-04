Perugia-Reggina: arriva la lista dei convocati a poche ore dalla gara. Gli assenti

Mister Filippo Inzaghi convoca 24 calciatori per la trasferta di Perugia, valida per il recupero della ventinovesima giornata di campionato. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Paura, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Crisafi, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

Nella lsita spicca l’assenza di Majer e Pierozzi. Menez non è al meglio, ma fa parte della lista e potrebbe entrare a partita in corso. Ancora out Galabinov.