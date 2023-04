Fierce Woman torna ad animare la scena culturale-artistica di Reggio Calabria grazie all’episodio ‘Explosion’. Il prossimo appuntamento in calendario con il format ideato e curato da Laura Pizzimenti è in programma per domani, giovedì 6 aprile, con inizio alle 20.30, al Piro Bistrot. Il nome dell’episodio non è casuale. “Explosion, sottolinea Laura Pizzimenti, è infatti un’esplosione di vita. Amore per la propria vita, sia privata che professionale. Quasi come una ‘missione’ da portare avanti e compiere nel miglior modo possibile”.

L’episodio ‘Explosion’ infatti parla di “crescita umana, professionale, di caparbietà, di ostinazione, di determinazione. Un’esplosione di amore, ci tiene a valorizzare Pizzimenti, per la propria professione. Sono tutti esplosivi, tutti scoppiettanti, tutti una miccia accesa, questi ospiti di questo episodio che ci vede ritornare alla base: al ‘Piro Bistrot’ dopo anni di episodi itineranti nelle varie location reggine”.

Tra le novità dell’evento in programma domani vi è la presentazione della prima Fierce Woman Onoraria. Si tratta di Angela Misiano, Professoressa e Responsabile Scientifico del Planetario di Reggio Calabria. Le altre due ospiti sono poi, Milena Tripodo, geologo, e Fortunata Raffa, life coach: “entrambe, sostiene Laura Pizzimenti, sono anche milioni di altre cose, queste donne sono dinamite pura!”. La serata sarà presentata da Benvenuto Marra che, però non sarà l’unico uomo a salire sul palco di Fierce Woman. Mister Guest sarà infatti Santo Cama, uno tra i più noti imprenditori reggini attivi nel settore della ristorazione, del catering e banqueting. Infine, la madrina sarà l’architetto Paola Redi che con “la sua calma e la sua natura posata equilibra in modo impeccabile gli ‘indomabili’ protagonisti di ‘Explosion’. La selezione musicale della serata è a cura di Luigi Regolo mentre il reportage fotografico verrà realizzato da Alfredo Muscatello.