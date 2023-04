Perugia-Reggina: le probabili formazioni e dove vederla

Perugia-Reggina. Il giorno è finalmente arrivato dopo il rinvio causato dalla macanza di agibilità dello stadio Renato Curi in seguito al forte sisma che aveva colpito l’Umbria a marzo. Adesso si può tornare a giocare il recupero della ventinovesima partita. Una gara in cui entrambe le squadre hanno l’obbligo di provare a portare a casa una partita che può valere tanto sulla classifica in un finale di campionato che si annuncia incandescente.

Perugia-Reggina, le probabili formazioni

Turnover in difesa per gli umbri che potrebbero dare spazio a Sgarbi-Curado. Ballotaggio Lisi-Paz sulla corsia di sinistra. Attenzione al temibile reparto offensivo dove Castori può far giocare Kouan, Matos e Di Carmine.

Assenze pesanti, invece, in casa amaranto. Inzaghi non ha a disposizione Pierozzi e Majer, mentre Menez non è al meglio. Il francese dovrebbe partire dalla panchina, mentre in avanti spazio al duo composto da Gori e Rivas.

Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Bartolomei, Santoro, Paz; Kouan; Di Carmine, Matos.Allenatore: Castori

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Gori, Rivas. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere la partita

Il match, come di consueto, sarà trasmesso sia Sky Sport che da Dazn. Sarà disponibile ache su Now Tv ed Helbiz Live.