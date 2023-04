A Reggio Calabria e Catanzaro il 1’ Festival dell’Economia, Sviluppo e Sostenibilità

Il primo incontro dal titolo “Infrastrutture di trasporto e sviluppo del Mezzogiorno” si terrà sabato 6 maggio alle ore 10.30 presso la sede di Confindustria Reggio Calabria. Parteciperanno: il Capo Dipartimento del Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti Dott. Enrico Maria Pujia, il Magnifico Rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, il Prof. Domenico Marino, Politica economica, il Presidente di Confindustria Reggio Ing. Domenico Vecchio, il Presidente della Camera di Commercio di Messina dott. Ivo Blandina e l’assessore comunale Mimmo Battaglia. Modererà la giornalista di Rai 2 Marzia Roncacci. Il programma proseguirà con un dibattito sulla Calabria e sull’economia sostenibile che avrà luogo martedì 16 maggio alle ore 15.00 presso l’università Magna Graecia di Catanzaro. Modererà il Presidente dei giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri. Ospiti: francesco Tufanelli presidenza del consiglio dei Ministri – Segretario Generale CNEL, l’ex Ministro e Presidente Istat Enrico Giovannini co fondatore e direttore scientifico Alleanza Italia per lo sviluppo sostenibile, il Capo Gabinetto del Ministero dell’Università Marcella Panucci, i prof. Rocco Reina Organizzazione Aziendale e Antonio Viscomi Diritto del lavoro Magna Graecia, il Prof. Domenico Marino Mediterranea, il dottor Domenico Mamone Presidente Fondolavoro e l’assessore regionale al lavoro della Regione Calabria Giovanni Calabrese. Il Festival si concluderà con il confronto dal titolo “Soldi vs Idee” Come cambia il calcio fuori dal campo”, in programma mercoledì 24 maggio alle ore 10.30 presso la sede dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ospiti Michele Uva ex direttore generale FIGC e Vice Presidente UEFA e attuale Direttore Social & Environmental Sustainability UEFA, il Prof. Italo Cucci, il direttore di SKY TG 24 Domenico Bellis e il Magnifico Rettore della Mediterranea. Secondo il Professore Rocco Reina dell’Università Magna Graecia partecipare e promuovere un festival che abbia per tema l’economia e lo sviluppo della ns regione, sotto l’egida della sostenibilità rappresenta un interessante e sfidante progetto che Maurizio Insardà ha voluto con grande determinazione portare avanti con le università del territorio, al fine di contribuire ad un confronto serio e costruttivo tra le principali istituzioni presenti e disponibili. Per noi come Università Magna Graecia di Catanzaro è stato pertanto un onore ed un onere necessario, confidenti come siamo che la crescita non può non passare dalle partnership attive tra attori del contesto e tra tutti coloro che hanno o sentono la responsabilità di parteciparvi. Il Magnifico Rettore prof. De Sarro, il giorno 16 p.v. ha dato la propria disponibilità e supporto, ospitando l’evento centrale del Festival, che per la qualità dei relatori e degli interventi si proietta come l’intero Festival a diventare l’appuntamento annuale di riferimento per conoscere ed approfondire l’andamento economico della Ns. Calabria.