Reggio Calabria – Buona la prima per “I Guardiani dello Stretto”, manifestazione dedicata agli sport di combattimento

Grande successo al PalaBotteghelle per la prima edizione de “I Guardiani dello Stretto”, la manifestazione promossa dall’Asd Dekaju Kombat, con il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Calabria, dedicata agli sport da combattimento.

Il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha portato i saluti della Città Metropolitana alla vasta comunità di sportivi che nella giornata di oggi si stanno sfidando sul parquet dello storico impianto reggino. Insieme a lui il Presidente dell’Asd Dekaju Kombat Demetrio Rosace. Presenti delegazioni di sportivi da tutte le regioni del Sud.

“Un’occasione di incontro e di divertimento – ha affermato Versace – per discipline sportive forse meno conosciute, ma molto formative soprattutto per i più giovani, improntate al rispetto delle regole e degli avversari. La presenza delle istituzioni in questo contesto, intende rappresentare un omaggio nei confronti di chi, come il Presidente Rosace, lavora da lungo tempo per organizzare al meglio questa bellissima manifestazione, dedicandosi senza risparmio di energie alla cura di ogni piccolo dettaglio. Da parte nostra un cordiale benvenuto ed un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.