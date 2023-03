A Palmi l’armonia e il brio del quintetto maschile Italian Harmonists

popolare della musica lirica. Ecco che l’ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi viene offerta al pubblico con solo voci e altre celebri aree, raffinatamente armonizzate, emozionano e divertono», racconta il tenore e ideatore del progetto, Andrea Semeraro.

In particolare, proposto al pubblico un viaggio tra isole musicali. La prima è stata quella rossiniana con La Danza e la Cavatina di Figaro Largo al factotum del Barbiere di Siviglia di Rossini. Poi l’isola felice con omaggi a Schumann, Schubert e Brahms, l’isola operistica con Puccini, Offenbach e Verdi e infine l‘isola anni Trenta con brani famosi e sempre coinvolgenti come Baciami Piccina e Voglio vivere così, che il gruppo interpreta sempre con grande trasporto ed energia, definendolo “la tenorata”. A chiosare il concerto il tributo a Caruso e a Lucio Dalla e la celebre In un vecchio palco della Scala del Quartetto Cetra.

Andrea Semeraro, ideatore del progetto, ha studiato oboe e saxofono, anche se la passione del canto lo accompagna da sempre. Giorgio Tiboni è dotato di rara versatilità vocale che si estende dal barocco al musical, passando anche per i compositori dell’800. Luca Di Gioia, violinista per sei edizioni del Festival di Sanremo, dalla vocalità possente, si è distinto in ruoli d’opera in tutta Italia. Michele Mauro, giovane, fresco e dalla voce piena e allo stesso tempo adamantina. Sandro Chiti è violinista con una voce che si impone nel suo percorso al punto di renderlo interprete di vari ruoli nei teatri d’Italia e all’estero. Il pianista Jader Costa, brillante polistrumentista, diplomato in organo, clavicembalo e arrangiatore del gruppo.

Dalle suggestioni sonore berlinesi degli anni ’30 dei Comedian harmonists all’approdo alle più belle canzoni della musica italiana degli anni ’30 e ’50. Ecco come nasce, nel 2003, il progetto musicale Italian Harmonists che