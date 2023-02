Si è svolto nelle giornate di Sabato 4 e Domenica 5 febbraio a Cinquefrondi il Campionato Regionale INDOOR

2023 di tiro con L’arco.

Nella splendida cornice del Palabonini, allestito in maniera magistrale dalla società organizzatrice ASD AIDA,

con la collaborazione del Comitato FITARCO Calabria, sotto l’attenta direzione del Giudice di gara Antonino

Gatto, erano presenti sulla linea di tiro oltre 110 arcieri, di tutte le categorie dai più giovani ai veterani del

tiro con l’arco Calabrese, fino alla nostra Campionessa Italiana Enza Petrilli che dopo la splendida Vittoria ai

Campionati Italiani Para Archery di Faenza, ha ancora una volta dimostrato, qualora ve ne fosse bisogno, la

sua grandissima abilità tecnica.

…Sono stati due giorni intensi, appassionanti e duri afferma il Team manager Michelangelo MINUTOLI; i

preparativi per un evento di rilevanza regionale sono molteplici e richiedono grande impegno ed

organizzazione cui si è fatto fronte brillantemente grazie all’impegno della nostra “squadra d’assalto” come

amo definirli composta dalle famiglie dei nostri giovani arcieri che senza sosta hanno allestito e smontato il

campo in tempi record.

Presente all’evento anche il Commissario Tecnico della Nazionale Para Archery Willy FUCHSOVA assieme al

figlio Fabio FUCSHOVA anch’egli nello staff tecnico della Nazionale che hanno sovrinteso tutte le fasi del

Campionato grazie all’enorme esperienza aquisita nelle molteplici competizioni nazionali ed internazionali.

L’amicizia e la stima personale e professionale che ci lega alla famiglia Fuchsova è oramai qualcosa che

trascende anche questo splendido sport dice il segretario dell’AIDA Alessandro ALBANESE, la loro presenza

alla nostra gara ha arricchito di competenza e di prestigio un torneo che rimarrà per molto tempo nei ricordi

di tutti gli arcieri Calabresi, soprattutto di quelli che praticano questo sport in maniera sana, senza

infingimenti e senza pregiudizi, proprio per questo a Willy e Fabio va il nostro grazie più sincero e sentito.

Desidero Ringraziare continua Albanese, il Presidente del Comitato Fitarco Calabria Giovanni GIARMOLEO

per la grande passione che trasmette a tutti i nostri arcieri, dimostrando in prima persona che il rispetto per

questo sport parte proprio sulla linea di tiro, proprio quella linea di tiro su cui Giovanni è stato ed è sempre

presente, a lui va il nostro grazie ed il nostro sprono ad andare avanti.

Gli ultimi ringraziamenti vanno al Sindaco Michele Conia e all’amministrazione Comunale, anche loro presenti

all’evento, per la concessione della location e per il supporto continuo alla realizzazione di questi eventi che

contribuiscono a far crescere uno sport meraviglioso come il tiro con l’arco e al nostro presidente Insardà

con un’unica motivazione: non ci fa mancare mai nulla in ogni occasione anche quando per impegni non può

essere con noi.

L’ASD AIDA ha voluto e ottenuto la riuscita di questa manifestazione per un solo scopo: far crescere

all’interno di tutti gli arcieri Calabresi la passione per questo sport, condividerne con loro la bellezza, la forza

e finanche i dificili momenti di crescita che porteranno poi alle vittorie sperate, rispettando le regole, e

rispettandosi personalmente e sportivamente.