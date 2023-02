Arbitri, polemiche e voci: Inzaghi lancia un messaggio social ai tifosi della Reggina

Non è un momento facile per la Reggina. Le tre sconfitte in quattro partite, l’insoddisfazione per le gestioni arbitrali e le voci sulla situazione societaria. Spifferi quest’ultimi nati da situazioni meno ampie e facilmente leggibili di quanto non siano state diffuse. Questo, però, è anche il momento di stringersi alla squadra.

Lo ha lasciato intendere Pippo Inzaghi. Con una storia Instagram il tecnico ha ricondiviso la storia di un tifoso e ha lanciato un messaggio al popolo reggino. “Tutti al Granillo sabato… insieme per tanti motivi”.

Un virgolettato del tecnico in cui si nota la voglia di ricevere la spinta di Reggio Calabria in cui tutto sembra remare contro. Sabato alle 14 arriva il Pisa.