Ponte sullo Stretto, Salvini: “Nessun rischio sisma”

Per il Ponte sullo Stretto per il quale il ministero delle Infrastrutture sta lavorando «non ci sarebbe alcun rischio sismico» dal punto di vista ingegneristico. E una struttura così alta ed elastica è in grado di reggere «un eventuale terremoto». «La questione è trovare invece i quattrini per unire in maniera stabile la Sicilia all’Italia. Ci stiamo lavorando». Così il ministro Matteo Salvini.