Reggio Calabria: nuovi disservizi idrici, le zone dove mancherà l’acqua

A causa di alcuni interventi di manutenzione programmati dall’Amministrazione comunale, nella giornata di lunedì 30 gennaio si verificheranno disservizi idrici nel comprensorio della ex ottava circoscrizione di Catona ed in particolare in Via Emilia Rosali, Contrada Santa Lucia, San Domenico, San Cono, Via cimitero Salice, Via Umberto, Via Medina, Via Sabauda dal n 77 al 144.