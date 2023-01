Reggio Calabria – Incendiati mezzi dell’azienda di un giovane imprenditore , Versace: “Siamo al suo fianco”

“Piena solidarietà e vicinanza al Presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria Umberto Barreca, vittima in queste ore di due gravissimi atti intimidatori”. E’ quanto afferma in una nota il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

“Gli incendi ai mezzi della sua impresa – ha aggiunto Versace – sono un fatto assurdo da stigmatizzare con forza. La cittadinanza si schieri in maniera determinata a difesa di Umberto e dei tanti imprenditori onesti che ogni giorno lavorano con tante difficoltà in un territorio complesso come il nostro. Nella speranza che gli organismi inquirenti possano al più presto consegnare alla giustizia gli autori dell’assurdo gesto, la Città Metropolitana esprime la più sincera solidarietà all’imprenditore reggino. Siamo certi – conclude Versace – che il Presidente Barreca non si piegherà di fronte ai vili attentati incendiari. Noi saremo al suo fianco, insieme a tutta la Reggio onesta e laboriosa, nella battaglia per liberare il nostro territorio dal giogo della criminalità organizzata