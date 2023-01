Sudtirol-Reggina: “Stiamo bene, dobbiamo essere cattivi e chiudere gli spazi”

“Giochiamo contro la seconda della classe. Hanno grande qualità e sfruttano bene gli spazi. Dobbiamo fare una partita da Sudtirol sulle seconde palle, dobbiamo essere cattivi e chiudere gli spazi”.

Questo il diktat di Pierpaolo Bisoli per il suo Suditrol in vista della sfida contro la Reggina. “Bisogna – ha aggiunto il tecnico – resettare tutto quello che abbiamo fatto e pensare partita per partita. La squadra sta bene, tranne Lunetta che non è a disposizione”.

Gli altoatesini provengono da due vittorie consecutive. Bisoli non immagina una gara in cui sarà necessario mettersi troppo sulla difensiva. “A loro – ha evidenziato Bisoli -piace avere molto campo. Non sono sicuro che ci schiacceranno, perché con Rivas, Canotto e Menez avranno altre caratteristiche”.