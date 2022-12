Reggio Calabria – Grande attesa per il live “Venere Incanto delle Corde Libere”

La magia del Natale con il “Venere Incanto delle Corde Libere”. Grande attesa per il ritorno delle “Incanto Quartet”, le straordinarie cantanti Rossella Ruini, Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli pronte a stregare il pubblico del teatro “Francesco Cilea”, venerdì 23 Dicembre alle ore 21.

I quattro soprani di formazione classica ed evoluzione pop-crossover innamorate della bella musica tout court doneranno alla città dello Stretto un evento unico, magico e suggestivo.

Ricordiamo che il quartetto vocale la cui carriera è iniziata nel 2010, si è esibito da solista ma anche a fianco di altri grandi artisti tra cui Michael Bolton, Seal, James Blunt, Mick Hucknall, Chic, Josè Carreras, Marcello Rota, Andrea Bocelli, tenendo concerti all’Estero.

Lo spettacolo organizzato da Publidema con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato inserito nel cartellone delle festività natalizie 2022.

Musica, spettacolo e cultura e tanto altro ancora. Con il ricavato dell’incasso dei biglietti, infatti, la Publidema istituirà cinque borse di studio che saranno devolute agli studenti del Conservatorio Cilea le cui famiglie hanno un Ise molto basso, tale da non permettere ai loro figli di poter continuare gli studi.

I biglietti si possono acquistare sia online su CIAO TICKETS, oppure presso il botteghino dell’Officina dell’Arte sito in via Fata Morgana n°37.