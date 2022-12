Reggio Calabria – La festa ebraica della luce ad Archeoderi

Tutto pronto per “Chanukka’, la festa ebraica della luce ad Archeoderi organizzata in collaborazione con la Comunità ebraica di Napoli, il Comune di Bova Marina e con il patrocinio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Un evento straordinario non solo perché nel museo di Bova Marina arriveranno rabbini e rappresentanti della Comunità ebraica ma, sarà un’importante occasione per poterlo visitare durante tutto il periodo natalizio. E proprio presso il Parco Archeologico Archeoderi,uno dei siti di maggior interesse storico del territorio reggino e che ha aperto nuovi scenari sulla presenza ebraica in Calabria nel corso dei secoli, mercoledì pomeriggio, si svolgerà un interessante dibattito aperto alla cittadinanza e successivamente, la sinagoga marina si illuminerà con le luci del candelabro. In questo periodo festivo, in ogni parte del mondo ebraico, vengono accese candele e lampade a olio e poste in modo da renderle visibili a tutti e anche a Bova Marina, la festa delle luci è una ricorrenza gioiosa e molto attesa da grandi e bambini perché la luce delle candele di Hanukkah infonde forza e coraggio.

All’evento coordinato dalla direttrice del Museo Archeologico Archeoderi Elena Trunfio, prenderanno parte il direttore della Direzione Regionale Musei Calabria Filippo Demma, il sindaco di Bova Marina Saverio Zavettieri, il Rabbino Capo Comunità Ebraica di Napoli Responsabile del Meridione Cesare Moscati, il vicepresidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane Giulio Disegni, il sindaco di Zambrone Corrado Landolina e l’assessore alla Cultura di Rende Marta Petrusewich. Le conclusioni sono affidate al referente per la Regione Calabria per la Comunità Ebraica di Napoli Roque Pugliese.

“Grato per l’attenzione e il rinnovato interesse che il Ministero della Cultura, la Direzione Regionale dei Musei e quella Provinciale del Museo e Parco Archeoderi, unitamente all’Unione delle Comunità Ebraiche sta riservando alla Sinagoga e all’area Archeologica di Bova Marina – afferma il primo cittadino Zavettieri -. L’evento si inserisce a pieno titolo nell’azione di promozione e valorizzazione di questo importante attrattore culturale e turistico a carattere religioso che le istituzioni pubbliche (Città Metropolitana, Direzione dei Musei e Comune di Bova Marina) hanno messo in moto con la sottoscrizione di una convenzione per la valorizzazione del Parco. In questa direzione – sottolinea il sindaco – rientrano anche gli interventi e i progetti programmati sul territorio per favorire l’accesso, la riqualificazione e l’organizzazione di servizi sempre più idonei a rendere l’area meta obbligata di turisti, scolaresche e visitatori per conoscere la storia millenaria vissuta in questi luoghi dove rimangono testimonianze ben visibili del suo corso”.

Il primo cittadino inoltre, ci tiene a sottolineare che “quest’iniziativa nell’area del Parco Archeologico Archeoderi, segue un percorso culturale ben strutturato caratterizzato da un evento realizzato la scorsa estate ed inserito nel ricco calendario del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace e un’altra importante proposta del Comune e di Bova Life sul percorso storico culturale giudaico e sulla presenza ebraica in Calabria”.